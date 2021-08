Reims Temple protestant Marne, Reims Levez les yeux sur le temple protestant ! Temple protestant Reims Catégories d’évènement: Marne

Levez les yeux sur le temple protestant ! Temple protestant, 17 septembre 2021

Vendredi 17 septembre, 09h00, 13h30 Levez les yeux sur le temple protestant ! * Visite, ateliers et collation : le temple accueille les enfants pour une journée de découverte culturelle ! Les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés, pourront visiter le temple et profiter d’ateliers et d’une collation à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 17h30

Gratuit. Inscription obligatoire

Temple protestant 13 ter Boulevard Lundy, 51100 Reims

Après avoir disposé de différents lieux de culte depuis 1833, l’Église réformée de Reims s’installe, en 1867, dans un édifice au 13 ter, boulevard Lundy. Détruit par les bombardements de la Première Guerre mondiale, on doit sa reconstruction à Charles Letrosne (1868-1938), architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux. S’inspirant du temple de Levallois-Perret, l’édifice allie les références de l’architecture médiévale et la modernité constructive, avec sa structure et sa nef en béton. Le jardin du temple, que les Rémois appellent « cloître », visible du boulevard, est une exception dans la typologie des édifices cultuels protestants. Inauguré le 11 novembre 1923, il évoque le passé douloureux de la Première Guerre mondiale à Reims, puisqu’il a une fonction de monument aux morts, à la mémoire des 113 militaires « enfants de la paroisse, morts pour la France » et des 14 victimes civiles des bombardements.

