Dimanche 19 septembre, 16h00 Concert de musique de chambre * Concert de musique de chambre proposé par la Cité musicale de Metz avec des musiciens de l’Orchestre national de Metz. Manon Louis : harpe

Urszula Marjanowska et Émilien Hu : violons

Léonore Castillo : alto

Philippe Baudry : violoncelle

Pierre Rusché : contrebasse *

Pendant l’Annexion, Metz se transforme sous l’action des autorités allemandes qui décident de faire de son urbanisme une vitrine de l’empire Wilhelmien. L’éclectisme architectural se traduit par l’apparition de nombreux édifices de styles historicistes différents. Le temple date de 1894, et est construit, comme le temple de Garnison de 1875, dans un style néo-gothique, en pierre de Jaumont, la pierre locale, et non en grès comme les édifices publics de l’époque. Il comporte un clocher de 50 mètres de haut. Les quatre évangélistes et leurs symboles, peints sous la tribune, rappellent la prééminence de la Parole. L’immense crucifix, placé sur le mur du fond, provient du temple de Garnison. L’orgue date de 1987.

