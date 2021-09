Portes ouvertes / Temple Protestant de Corbeil Essonnes Temple protestant de Corbeil Essonnes, 18 septembre 2021 10:00, Corbeil-Essonnes.

Journée du patrimoine 2021 Temple protestant de Corbeil Essonnes. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 10h00

Portes ouvertes / Temple Protestant de Corbeil Essonnes

*

Samedi 18 Septembre, de 10h à 18h : Accueil du public par des bénévoles.

– Exposition temporaire : MARTIN LUTHER KING, 50 ANS APRÈS . Le message de ce pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, a marqué les consciences dans le monde entier, comme celui de Gandhi, et reste d’une brûlante actualité. Sa vie et son message ont été marqués par le refus de la violence, des injustices, de la ségrégation, du raciscme. Il a inlassablement milité en faveur de la réconciliation et du vivre ensemble.

Cette exposition a été créée en 2018, à l’occasion des 50 ans de la disparition de Martin Luther King, il aurait eu 90 ans. Elle sera proposée pour la première fois à Corbeil Essonnes.

– Visite libre du Temple et explications (sur demande) sur le protestantisme en général, et l’histoire des protestants à Corbeil .

– Découverte de l’oeuvre de Réginald PAVAMANI (1941-1999) offerte par le peintre à la communauté en 1987 : LA PENTECOTE. VENT ET FEU / ESPRIT ET PAROLE et expositions de divers objets cultuels (bibles anciennes, etc).

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Passe sanitaire, port du masque et gestes barrières indispensables. Accès libre, parficipation aux frais appréciée.



Temple protestant de Corbeil Essonnes 16 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69165880.jpg http://www.protestants-corbeil-evry.org/

Temple Protestant contruit en 1862 pour les communautés protestantes Luthérienne et Réformée du secteur. Aujourd’hui, propriété de l’Eglise Protestante Unie de France.

Crédits : (c) Eglise Protestante de Corbeil Evry Gratuit (c) Eglise Protestante unie de Corbeil Evry