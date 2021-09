Conférence : « L’Odyssée du pruneau – Du Lot-&-Garonne à la conquête du monde » Temple protestant, 18 septembre 2021 17:30, Clairac.

Journée du patrimoine 2021 Temple protestant. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30

Conférence : « L’Odyssée du pruneau – Du Lot-&-Garonne à la conquête du monde »

*

Historien et commissaire de l’exposition “L’Odyssée du pruneau de Clairac”, Jean-Michel Delmas fera partager sa science et sa passion du pruneau d’Agen, né à Clairac…

La conférence se tiendra dans la salle paroissiale du Grand temple de Clairac, et sera suivie d’une dégustation.

Fleuron de l’identité lot-et-garonnaise, le pruneau d’Agen a une histoire qui invite au voyage à travers le monde. Le prunier est un arbre est originaire de l’Orient. Il nous vient de loin ! Présent dans l’Agenais et le Bas-Quercy dès l’Antiquité, il s’est très bien acclimaté dans notre région. Surtout, la variété qui donne le pruneau d’Agen est le fruit d’un mariage réalisé entre des pruniers locaux et une espèce introduite en Agenais au Moyen Âge, au retour des Croisades. Une greffe de génie née à Clairac, promise à un bel avenir ! Dès le XVIIe siècle, le pruneau d’Agen, avec ses qualités nutritives et sa bonne conservation lors des longs voyages, acquiert une renommée internationale et s’exporte. On le retrouve en grande quantité non seulement chez les marchands d’Europe du Nord mais également en Amérique et dans les colonies françaises.

Aujourd’hui, si le pruneau se vend aux quatre coins du monde, c’est que les plants de prunier qui ont fait la célébrité de la vallée du Lot se cultivent sur quatre continents ! Laissez-vous tenter par l’histoire de l’odyssée du pruneau d’Agen : un voyage qui démarre dans l’Antiquité et vous emmène de la Chine en Californie, en passant par l’Amérique du Sud, l’Australie et l’Afrique du Sud !

Une exposition conçue par les Archives départementales de Lot-&-Garonne.

*

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.



Temple protestant Place Vicoze, 47320 Clairac Clairac 47320 Lot-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60503943.jpg 05 53 84 22 35

En 1530 Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier, fait nommer Gérard Roussel abbé de Clairac. C’est un humaniste prêt à faire évoluer l’église sans en casser l’unité. Il favorise donc la réforme mais se brouille avec Calvin dont il n’approuve pas la radicalité. En 1598, Henri IV signe l’édit de Nantes, Clairac devient place de sûreté protestante. En 1685, Clairac la protestante subit la violence des compagnies de dragonnade et le contrecoup de la révocation de l’édit de Nantes. En 1801, le Concordat apportera enfin la paix et la tolérance interreligieuse. Le temple actuel est construit en 1853.

Crédits : ©ville de Clairac Gratuit ©Michel Duperrin