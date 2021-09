Châlons-en-Champagne Temple protestant Châlons-en-Champagne, Marne Visitez un temple à l’architecture néo-gothique érigé au XIXe siècle Temple protestant Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Visitez un temple à l'architecture néo-gothique érigé au XIXe siècle Temple protestant, 19 septembre 2021 14:00, Châlons-en-Champagne Journée du patrimoine 2021

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visitez un temple à l'architecture néo-gothique érigé au XIXe siècle

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Temple protestant 18 bis rue Lochet, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

Ce temple d’architecture néogothique fut construit en 1880 par le Rémois Gosset, d’après les plans de Louis Gillet, architecte marnais. Il se situe juste en face de la synagogue. Son portail est surmonté d’un gable et d’une grande baie.

