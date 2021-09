Ars-sur-Moselle Temple Protestant Ars-sur-Moselle, Moselle Visitez librement un temple protestant de la période de l’annexion Temple Protestant Ars-sur-Moselle Catégories d’évènement: Ars-sur-Moselle

Visitez librement un temple protestant de la période de l'annexion Temple Protestant, 19 septembre 2021

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visitez librement un temple protestant de la période de l'annexion

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Temple Protestant 56 rue Président Wilson, 57130 Ars-sur-Moselle

Temple protestant réformé construit en 1911-1912 durant la période d’annexion. Ce temple protestant réformé a été construit en 1911-1912, durant la période d’annexion. D’architecture néo-romane, il a été construit sur les plans de l’architecte berlinois Martin Richard Herrmann. Son architecture d’intérieur est intéressante grâce à sa voute en berceau en bois. Le mobilier d’intérieur ainsi que le mobilier liturgique (autel, chaire), avec les peintures art nouveau Jugendstil sont également d’un grand intérêt. Autre élément intéressant : les vitraux de 1947, réalisés par les ateliers Simminger de Montigny-les-Metz, dont un vitrail est inspiré par le Christ aux outrages de Dürer.

Le mécanisme de l’horloge accessible, daté de 1912, a été réalisé par la maison Weule.

