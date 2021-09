Visite commentée de la Loge Maçonnique Temple maçonnique de Versailles, 18 septembre 2021 09:30, Versailles.

Journée du patrimoine 2021 Temple maçonnique de Versailles. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite commentée de la Loge Maçonnique

*

La présence de loges maçonniques dans la ville du Roi Soleil est attestée depuis 1744.

La Loge du 6 de la rue Bailly à Versailles abrite depuis 1892 des travaux maçonniques selon une méthode qui permet à chacun de s’exprimer librement selon les principes de tolérance mutuelle, du respect des autres et de soi-même, de la liberté absolue de conscience.

C’est une association qui est animée par deux grands principes: le respect d’une tradition, héritée des fondateurs de la franc-maçonnerie, et la recherche de progrès pour l’amélioration de l’Homme et de la Société.

*

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h00

*

Entrée libre



Temple maçonnique de Versailles 6 rue Bailly 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6628077.42473.jpg 06 09 02 30 http://www.godf.org

Le temple maçonnique du Grand Orient de France à Versailles accueille les travaux des “Frères” et “Sœurs” du grand Orient et de la Grande Loge Féminine de France. Il est installé dans les anciennes écuries de l’Hôtel de Soubise situé dans le quartier du vieux Versailles, et abrite depuis 1892 les travaux des francs-maçons versaillais. Il montre une représentation symbolique du Temple de Salomon sous forme d’allégories telles que le soleil, la lune, la voûte étoilée, le pavé mosaïque, et un delta lumineux du XVIIIe siècle. La présence de loges maçonniques dans la ville du Roi Soleil est attestée depuis 1744 (en fait à l’époque de son arrière-petit-fils Louis XV). Mais la “maçonnerie”, au sens où des gentilshommes pouvaient s’assembler “librement” et étaient “acceptés” par des gens de métier, est plus ancienne. Des loges de maçons non-opératifs ont vu le jour en Écosse dès la fin du XVIe siècle. La maçonnerie s’est d’abord développée dans les milieux cosmopolites du commerce maritime, des sciences et de l’aristocratie.

Crédits : Ville de Versailles Gratuit