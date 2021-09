Lyon Temple de la Lanterne Métropole de Lyon Visite libre du Temple de la Lanterne Temple de la Lanterne Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

18 et 19 septembre Visite libre du Temple de la Lanterne * Les visiteurs entrent librement et peuvent poser des questions. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 17h30

Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87322839.jpg 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/

Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891.

