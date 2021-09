Chaumont Temple Chaumont, Haute-Marne Exposition « La Bible comme un roman » Temple Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

18 et 19 septembre Exposition « La Bible comme un roman » * Cette exposition propose une relecture des histoires bibliques connues sous différentes formes, romanesques, poétiques, théâtrales et des illustrations offrant une autre découverte du texte. Une occasion aussi de découvrir un lieu de culte encore souvent méconnu et de s’imprégner de sa sobriété et de sa fonctionnalité *

A la fin du XIXe siècle, la petite communauté protestante de Chaumont a fait le choix d’un lieu de culte sobre et fonctionnel. Seule une petite croix en façade en marquait l’usage. Un grand espace de prière est situé au rez-de-chaussée et un appartement fait office de presbytère à l’étage.

La salle de culte, claire, contient les seuls éléments nécessaires au culte réformé : la Bible, la chaire pour la parole et la table de communion.

Divers petits aménagements permettent aujourd’hui des usages multiples de cet espace.

