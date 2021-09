Roqueredonde Temple bouddhiste Lerab Ling Hérault, Roqueredonde Visite libre avec ateliers de méditation et d’introduction au bouddhisme tibétain Temple bouddhiste Lerab Ling Roqueredonde Catégories d’évènement: Hérault

Visite libre avec ateliers de méditation et d'introduction au bouddhisme tibétain Temple bouddhiste Lerab Ling, 18 septembre 2021 11:00, Roqueredonde

18 et 19 septembre Visite libre avec ateliers de méditation et d’introduction au bouddhisme tibétain * Bienvenue à Lérab Ling ! L’héritage bouddhiste ancien pour le monde moderne Ces deux journées sont une opportunité de visiter un lieu unique dédié à la recherche spirituelle inspirée par la tradition bouddhiste tibétaine, ainsi qu’à son étude et à sa pratique. Ce centre de retraite abrite également un trésor d’art sacré où l’on peut découvrir de nombreuses peintures, décorations et statues, dont un Bouddha de 7 mètres de haut, réalisées par des artistes du Bhoutan et du Népal. Nous offrirons un programme varié : visites du site et du temple, session de méditation dans le temple et dans la nature. Les enfants pourront participer à un Quizz famille et découvrir le site en s’amusant. Tout le week-end

Exposition Photos : “L’histoire de Lérab Ling”

Visites libres

Quiz pour les enfants

Film à propos de Lérab Ling dans le temple Samedi 19 sept. – Découverte de la méditation

11h30 – 11h50 Méditation guidée dans le temple

12h00 – 13h30 REPAS

13h30 – 14h00 Atelier musique

14h00 – 14h30 Introduction de méditation

14h40 Film

15h00 – 15h20 Méditation guidée / Méditation avec les enfants (session parallèle)

16h15 Film Dimanche 20 sept. – Découverte du bouddhisme

11h00 – 12h30 Randonnée avec méditation – chaussures de marche nécessaires et bonne condition physique

11h30 – 11h50 Méditation guidée dans le temple

12h00 – 13h30 REPAS

13h30 – 14h00 Atelier musique

14h00 – 14h30 Session Découvrir le bouddhisme

14h40 Film

15h00 – 15h20 Méditation guidée / Méditation avec les enfants (session parallèle)

15h30 session Découvrir le bouddhisme

16h15 Film *

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

Tarif réduit de 5€, gratuit pour les enfants – 15 ans, réservation conseillée

Temple bouddhiste Lerab Ling L'Engayresque, 34650 Roqueredonde

04 99 62 00 18 https://lerabling.org/lang-fr/

