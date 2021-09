Bordeaux Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique Bordeaux, Gironde Un site unique et une référence nationale de gestion des eaux pluviales Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Journée du patrimoine 2021 Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique. Gratuit https://www.weezevent.com/visite-du-telecontrole-ramses-et-son-espace-pedagogique

18 et 19 septembre Un site unique et une référence nationale de gestion des eaux pluviales * Venez découvrir le dispositif de gestion des eaux pluviales, de lutte contre les inondations et de protection du milieu naturel déployé sur le territoire métropolitain. RAMSES est le centre névralgique de la gestion urbaine des eaux pluviales et des eaux usées. La visite se déroule dans les locaux du centre de télécontrôle RAMSES. L’espace pédagogique est composé d’une salle de projection, d’un simulateur du télécontrôle (serious game), et d’une vitrine historique. Les visiteurs participent à des ateliers interactifs illustrant le fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales et de lutte contre les inondations de Bordeaux Métropole. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54907257.jpg Crédits : Gratuit ©Rodolphe Escher

