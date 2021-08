Limoges Technicentre SNCF Limousin Haute-Vienne, Limoges Découvrez les ateliers de maintenance SNCF de Limoges Technicentre SNCF Limousin Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Découvrez les ateliers de maintenance SNCF de Limoges Technicentre SNCF Limousin, 17 septembre 2021 13:30, Limoges Journée du patrimoine 2021

17 et 18 septembre Découvrez les ateliers de maintenance SNCF de Limoges * *

vendredi 17 septembre – 13h30 à 14h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 15h30

vendredi 17 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

Gratuit. L’inscription à l’avance est obligatoire et commencera le 1er septembre sur sncf.com, 15 personnes maximum par créneau, chaussures fermées.

Technicentre SNCF Limousin 46 rue du quai militaire, 87085 Limoges Limoges 87067 La Bastide Haute-Vienne

07 81 83 00 11 Crédits : ©SNCF Gratuit|Sur inscription

