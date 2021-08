Visite guidée du Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Samedi 18 septembre, 09h00

Visite guidée du Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares

Le Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares, tout d’abord appelé les Ateliers de Quatre-Mares, a été créé en 1913. Le centre réparateur s’occupe alors des locomotives à vapeur, puis des locomotives diesels, des locomotives électriques et diesels électriques et depuis 2018, également du Matériel Voyageurs. Le savoir-faire SNCF permet à l’établissement de réaliser différents types de prestations sur un nombre varié de matériels, allant de la définition à la conception. Les agents agissent sur les composants (essieux, bogies, moteurs…) et confectionnent des pièces selon la demande. Les visiteurs auront donc la chance de se rendre sur un site industriel pluridisciplinaire où ils pourront en apprendre davantage sur le monde ferroviaire et plus spécifiquement sur la maintenance lourde des trains et équipements de train.

Accompagnés d’un guide, les visiteurs suivront un chemin de visite précis qui leur permettra de découvrir les différents métiers présents sur site (polyester, essieux, bogies…).

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h30

Règles de sécurité : chaussures plates et fermées, pantalon, à partir de 14 ans, les personnes ayant des difficultés à se déplacer ne seront pas admises pour des raisons d’accessibilité. Veuillez-vous munir d’un masque et de votre Pass Sanitaire.



Technicentre Industriel Rouen Quatre-Mares 1 rue de Paris, 76805 Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime

