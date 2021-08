Saintes Technicentre Industriel de Saintes Charente-Maritime, Saintes Comment entretenir le matériel des TER de Nouvelle-Aquitaine ? Technicentre Industriel de Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Comment entretenir le matériel des TER de Nouvelle-Aquitaine ? Technicentre Industriel de Saintes, 17 septembre 2021 08:00, Saintes. Journée du patrimoine 2021 Technicentre Industriel de Saintes. Gratuit|Sur inscription https://www.sncf.com/fr

17 et 18 septembre Comment entretenir le matériel des TER de Nouvelle-Aquitaine ? * *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 10h00

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 15h30

vendredi 17 septembre – 15h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 08h00 à 10h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Gratuit. L’inscription à l’avance est obligatoire et commencera le 1er septembre sur sncf.com. 15 personnes maximum par groupe. Chaussures fermées.

Technicentre Industriel de Saintes 121 rue de Lormont, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Le Technicentre Industriel de Saintes a pour activité la maintenance des TER de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le démantèlement d’anciens matériels roulants et la production de pièces destinées à la maintenance.

Crédits : ©SNCF Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Technicentre Industriel de Saintes Adresse 121 rue de Lormont, 17100 Saintes Ville Saintes Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Technicentre Industriel de Saintes Saintes