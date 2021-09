Cavaillon SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN Cavaillon, Vaucluse Synagogue, musée juif comtadin SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN Cavaillon Catégories d’évènement: Cavaillon

Vaucluse

Synagogue, musée juif comtadin SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN, 18 septembre 2021 09:30, Cavaillon. Journée du patrimoine 2021 SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN. Gratuit

18 et 19 septembre Synagogue, musée juif comtadin * visites commentées à 9h30-10h30-11h30-14h-15h-16h-17h *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

entrée gratuite

SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN Rue Hébraïque 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse

04 90 76 00 34

SYnagogue du XVIIIe siècle comprenant une partie médiévale inscrite dans sa carrière juive témoin de l’histoire des juifs du Pape dans le Comtat Venaissin. Petit musée judéo comtadin dans la partie basse de la synagogue.

Crédits : ville de Cavaillon Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Cavaillon, Vaucluse Autres Lieu SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN Adresse Rue Hébraïque 84300 Cavaillon Ville Cavaillon lieuville SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN Cavaillon