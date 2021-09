Val-de-Moder Synagogue de Pfaffenhoffen Bas-Rhin, Val-de-Moder Découvrez une des plus anciennes synagogues du Bas-Rhin Synagogue de Pfaffenhoffen Val-de-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Val-de-Moder

Découvrez une des plus anciennes synagogues du Bas-Rhin Synagogue de Pfaffenhoffen, 18 septembre 2021 14:00, Val-de-Moder. Journée du patrimoine 2021 Synagogue de Pfaffenhoffen. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez une des plus anciennes synagogues du Bas-Rhin * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Synagogue de Pfaffenhoffen Passage du Schneeberg, 67350 Val-de-Moder Val-de-Moder 67350 Pfaffenhoffen Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21241568.jpg?_ts=1631091844244 03 88 07 80 05

Une des rares synagogues construites en Alsace sous l’Ancien Régime et encore conservée. Elle abrite, derrière une façade discrète, un lieu communautaire complet à l’étage avec un remarquable encadrement de l’Arche sainte et au rez-de-chaussée une Kahlstub, ancienne cuisine, probable mikwé.

Crédits : ©Ben Klein Gratuit ©Ralph Hammann, sous licence Wikimedia Commons

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Val-de-Moder Autres Lieu Synagogue de Pfaffenhoffen Adresse Passage du Schneeberg, 67350 Val-de-Moder Ville Val-de-Moder lieuville Synagogue de Pfaffenhoffen Val-de-Moder