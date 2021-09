Chalon-sur-Saône Synagogue de chalon-sur-saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visite libre ou accompagnée de la synagogue de Chalon-sur-Saône Synagogue de chalon-sur-saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite libre ou accompagnée de la synagogue de Chalon-sur-Saône * L’histoire de la synagogue, l’origine du judaïsme dans notre ville et la présentation des principaux objets de culte seront des thèmes abordés lors de mini conférences. *

Partez à la découverte de l’ancienne chapelle du couvent des carmélites, édifiée au XVIIe siècle à l’emplacement d’un ancien couvent de Clarisses et devenue aujourd’hui synagogue de Chalon-sur Saône. Cette visite sera l’occasion de découvrir l’histoire très ancienne de la communauté juive de Chalon-sur-Saône, connue dès le Moyen-Âge.

