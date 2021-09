Châlons-en-Champagne Synagogue Châlons-en-Champagne, Marne Découvrez une petite synagogue de style hispano-mauresque Synagogue Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Découvrez une petite synagogue de style hispano-mauresque Synagogue, 19 septembre 2021 09:30, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Synagogue. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h30, 14h00 Découvrez une petite synagogue de style hispano-mauresque * *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Synagogue 19 rue Lochet, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81240352.jpg

La synagogue de Châlons-en-Champagne a été construite entre 1874 et 1875 sur les plans de l’architecte châlonnais Alexis Vagny dans le style d’une petite église de style hispano-mauresque.

Crédits : ©ville de Châlons-en-Champagne Gratuit ©Ville de Châlons

Détails Heure : 09:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Synagogue Adresse 19 rue Lochet, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Synagogue Châlons-en-Champagne