70 ans de photo au Studio Boissière Exposition collective [focus Arménie] Studio Boissière, 17 septembre 2021 18:00, Montreuil.

17 – 19 septembre

70 ans de photo au Studio Boissière Exposition collective [focus Arménie]

Cette exposition souhaite mettre en valeur 70 ans de pratique photographique dans l’un des plus ancien studio photo de la Ville de Montreuil. Créé en 1951 par Varastade Kasparian, rescapé du génocide arménien, dans ce studio posèrent également les stars des Sixties (Eddy Mitchel, Sylvie Vartan ou Sheila) photographiées par son fils Roger Kasparian.

Vous y décourirez donc les archives photos retraçant l’historique et les équipements du studio à travers ses 70 ans d’existence.

En hommage au créateur du studio, les artistes liés aux origines de cette famille de photographes seront mis en valeur:

Pascal Manoukian, écrivain et reporter de guerre y exposera ses clichés pris en Afghanistan en 1979. Témoignage d’une extrème empathie à l’égard du peuple Afghan, le parcours de ce photographe est fortement influencé par l’héritage Arménien qu’il porte en lui.

Yulia Grigoryants : très proches de la réalité du quotidien, les photos de cette jeune photographe exposent les luttes des minorités. Du Naghorny Karabagh aux récents conflits en Artsakh les répercussions atteignent les familles dans leur intimité.

Apo Agoudjian, jeune plasticien dont l’œuvre est ‘une première pierre, prélevée aux confins d’une Europe sans début ni sans fin et posée comme promesse d’une architecture encore inconnue. Un ouvrage polyphonique mêlant dessin, peinture, relief et sculpture.

Ladavina groupe fondé par la chanteuse arméniene Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas Marie des touches fraîches de folk arménienne avec des mélodies et rythmes traditionnels d’ailleurs.

vendredi 17 septembre – 18h00 à 22h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 20h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 22h00

Studio Boissière 268 boulevard Aristide Briand 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ramenas – Léo-Lagrange Seine-Saint-Denis

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85942502.jpg 06 98 66 52 67 https://studioboissiere.com/ https://www.facebook.com/StudioBoissiere

Plus ancien studio photo de la Ville de Montreuil, le Studio Boissière a débuté son activité commerciale à son adresse actuelle en 1951. Créé par Varastade Kasparian,orphelin rescapé du génocide arménien recueilli près de Blois par la Fondation Karagheusian, ce studio familial a été et reste un lieu de pratique photographique transmise sur 4 générations. Après une formation aux Studios Harcourt, Varastade Kasparian fonde son propre studio et y pratique en famille la photographie de quartier, constitué de deux boutiques, d’une salle de prise de vue et d’un laboratoire argentique, le studio conserve jusqu’à nos jours des archives fixant les événements majeurs de la vie des habitants de cette banlieue ouvrière.

De 1960 à 1970, le fils de Varastade, Roger Kasparian, photograhie les grands de la musique des Sixties, des Beattles aux Who en passant par Sylvie Vartan, Eddy Mitchel, Sheila qui posent sous les projecteurs du Studio Boissière, le fond photo de ‘l’Œil des Sixties’ a été redécouvert par Philippe Manoeuvre en 2012.

Aujourd’hui reconverti en Laboratoire d’Art par Nelta Kasparian et Maccha Kasparian, le Studio Boissière se veut être un acteur culturel où la pratique artistique sert de vecteur à la promotion d’artistes émergents et issus des migrations.

Lieu d’exposition par excellence grâce à ces 25 mètres linéaire de vitrines, on y pratique la photo argentique de la prise de vue au tirage, s’y tiennent également divers ateliers d’artistes ainsi que des soirées musique.

Le Studio Boissière de part son histoire liée à l’immigration fait partie du patrimoine dyonisien, et souhaite que son rayonnement culturel perdure.

