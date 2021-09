Connerré Stèle du Marquis du Bois de la Croix 72160 Connerré Connerré, Sarthe Spectacle “Le Père”, par la Compagnie Jamais 203 Stèle du Marquis du Bois de la Croix 72160 Connerré Connerré Catégories d’évènement: Connerré

Spectacle "Le Père", par la Compagnie Jamais 203
Stèle du Marquis du Bois de la Croix 72160 Connerré, 18 septembre 2021 16:00, Connerré
Gratuit

18 et 19 septembre Spectacle “Le Père”, par la Compagnie Jamais 203 * 1933, le père d’Heiner Müller, alors membre du parti social-démocrate à l’aube d’une Allemagne nazie, est arrêté en pleine nuit. Müller, muet, fixe la scène. L’image le saisit. Il a trois ans. Dix fragments de vie qui mettent en parallèle deux passés ; celui d’un père et celui de l’Allemagne. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h35

samedi 18 septembre – 19h00 à 19h35

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h35

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h35

