Visite du centre ancien de Tarascon Statue de la Tarasque – Parking du château, 18 septembre 2021 10:00, Tarascon. Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Visite du centre ancien de Tarascon * De son célèbre château à l’église Saint Jacques, en passant par les hôtels particuliers, le théâtre, les passages couverts et l’église sainte Marthe ; c’est un voyage dans le temps qu’En vadrouille propose, durant lequel architecture et histoire se mêlent. *

Statue de la Tarasque – Parking du château parking du château de Tarascon 13150 Tarascon

Sculpture de Pascal Demaumont (2005)

