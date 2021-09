Nantes station gare maritime Loire-Atlantique, Nantes Balade “Nantes, escale de romans” station gare maritime Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dimanche 19 septembre, 14h30 Balade “Nantes, escale de romans” * Balade guidée illustrée de lectures et d’animations « Nantes, escale de romans » L’Agence Culturelle Bretonne vous propose sa traditionnelle balade guidée illustrée avec au programme : Musique, chant, conte en gallo, présentations historiques, lecture de textes extraits de livres publiés par les Romanciers Nantais Avec : Les Romanciers Nantais, le Cercle Celtique de Nantes, la Chorale Kan Ar Vro, l’Atelier des Déchaussés et le conteur Yves Bourdaud Pour en savoir plus : http://acb44.bzh *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

Accès libre

