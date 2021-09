Saint-Herblain Station épuration Tougas Loire-Atlantique, Saint-Herblain Visite de la station d’épuration Tougas Station épuration Tougas Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite de la station d'épuration Tougas Station épuration Tougas, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Herblain

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite de la station d’épuration Tougas * Découverte de la station d’épuration de Tougas. Durant cette visite vous apprendrez où et comment est épurée l’eau usée que vous rejetez dans les égouts. Visite le samedi 18 septembre à 10h. Durée 2h.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Inscription obligatoire au 02 40 48 54 54 ou par mail : contact@ecopole.com. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Station épuration Tougas 58 Quai Emile Cormerais, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Zone industrielle de la Loire Loire-Atlantique Crédits : Gratuit

Heure : 10:00 - 12:00