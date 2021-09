Bègles Station d'épuration Clos de Hilde Bègles, Gironde Que deviennent les eaux usées ? Station d’épuration Clos de Hilde Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Que deviennent les eaux usées ? Station d’épuration Clos de Hilde, 18 septembre 2021 10:30, Bègles. Journée du patrimoine 2021 Station d’épuration Clos de Hilde. Gratuit https://www.weezevent.com/visite-de-la-station-d-epuration-clos-de-hilde

18 et 19 septembre Que deviennent les eaux usées ? * Comment gère t’on les eaux usées et les eaux pluviales, dans une agglomération de la taille de Bordeaux ? Que devient l’eau après son passage par votre maison ? Comment les eaux usées sont-elles nettoyées avant de rejoindre le milieu naturel ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses lors de la visite de la station d’épuration Clos de Hilde. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h45

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h45

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Station d’épuration Clos de Hilde Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location89619426.jpg

Eléments essentiels du dispositif d’assainissement de la Cub, Clos de Hilde est l’une des stations d’épuration les plus performantes d’Europe.

Crédits : ©JB Mengès – Bordeaux Métropole Gratuit ©JB Mengès – Bordeaux Métropole

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Station d'épuration Clos de Hilde Adresse Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Ville Bègles Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Station d'épuration Clos de Hilde Bègles