Vendredi 17 septembre, 18h30 Inauguration des panneaux Piketty et visite commentée sur le passé industriel de Grigny * Ensemble faisons vivre le patrimoine Vous découvrirez à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine la richesse et la spécificité du patrimoine Grignois, à travers des actions de valorisation et de préservation permettant à chacun d’entre nous de se l’approprier et de le transmettre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 6 panneaux supplémentaires sur l’histoire industrielle de Grigny seront inaugurés et viendront compléter le circuit patrimonial du village.

Les grands travaux de transformation de Paris conduits par le préfet Hausmann provoquent d’énormes besoins en matériaux de construction. Pour répondre à ce marché, la famille Piketty exploite sur le plateau des carrières de meulière et des sablières sur la plaine basse et par la mécanisation fera rentrer cette exploitation dans la révolution industrielle. Sur le plateau, à l’emplacement des carrières exploitées sera réalisé le grand ensemble de la Grande Borne et sur la plaine, les anciennes sablières laisseront place aux lacs de Grigny. Vous découvrirez l’origine de cette exploitation, les techniques qui seront développées pour industrialiser l’extraction du sable et de la meulière, Grigny la petite Italie et les conditions de vie des ouvriers carriers. *

