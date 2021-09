Livry-Gargan Square Josette-Soulier Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis Livry d’hier, Livry d’aujourd’hui Square Josette-Soulier Livry-Gargan Catégories d’évènement: Livry-Gargan

Seine-Saint-Denis

Livry d’hier, Livry d’aujourd’hui Square Josette-Soulier, 19 septembre 2021 11:00, Livry-Gargan. Journée du patrimoine 2021 Square Josette-Soulier. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

Dimanche 19 septembre, 11h00 Livry d’hier, Livry d’aujourd’hui * Du 19 septembre au 19 octobre, le club photo “Destination images” vous invite à voyager dans le temps au travers d’une série de clichés inspirés de la technique du morphing. Les cartes postales d’autrefois se superposent aux vues actuelles pour un résultat suprenant. Sur le grilles du square Josette-Soulier. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 23h59

*

Square Josette-Soulier 4 place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan Livry-Gargan 93190 Centre Seine-Saint-Denis Crédits : Gratuit

Détails Heure : 11:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Square Josette-Soulier Adresse 4 place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan Ville Livry-Gargan Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Square Josette-Soulier Livry-Gargan