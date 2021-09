Spectacle en plein air “Napoléon, ombres et lumières d’un destin d’exception” Square Joseph Lenglier, 18 septembre 2021 21:30, Sainte-Tréphine.

Journée du patrimoine 2021 Square Joseph Lenglier. Gratuit

Samedi 18 septembre, 21h30

Spectacle en plein air “Napoléon, ombres et lumières d’un destin d’exception”

En 1805, l’empereur Napoléon Ier validait les plans d’un tout nouveau quartier à construire au sud de la petite cité de Pontivy, alors dénommée Napoléonville. L’année 2021 marque le bicentenaire de la mort de l’empereur. A cette occasion, les élus de la ville de Pontivy ont souhaité proposer au public un divertissement grand public sur fond historique napoléonien.

Créé par Vos Nuits Etoilées de Pluméliau, ce spectacle son, lumière et vidéo aura lieu en plein air, dans le square Lenglier, autour de l’église Saint-Joseph réalisée grâce au soutien financier du neveu de Napoléon Ier, l’empereur Napoléon III !

Le temps d’une soirée, l’église et le square s’animeront de musiques et d’effets lumineux, et une partie de l’histoire du « petit caporal » sera contée sur un écran géant.

Spectacle à 21h30. Accueil du public à partir de 20h30.

Spectacle conçu par Vos Nuits Etoilées de Pluméliau.

Informations : Vos Nuits Etoilées au 02 97 51 83 86 ou

Mairie de Pontivy au 02 97 25 00 33

samedi 18 septembre – 21h30 à 22h15

Sans réservation. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.



Square Joseph Lenglier Square Joseph Lenglier, 56300,Pontivy Sainte-Tréphine 56300 Morbihan

C’est en 1878 que Benjamin Lenglier (maire de Pontivy de 1877 à 1882) décide la création d’un jardin autour de l’église Saint-Joseph. Réalisé sur les plans de l’architecte municipal Le Corre, le jardin associe – à priori dès l’origine -, une partie régulière dite à la française (côté est) et une partie paysagère dite à l’anglaise (côté ouest).

En 1891, le tumulus de Lann-en-Ilizien en Silfiac est transféré dans le square (il rejoint son emplacement actuel en 1906) et un jardin botanique y est créé. Victime de nombreuses dégradations, ce dernier ne restera qu’un an dans le square. Situé au nord-est du square, le kiosque à musique a été réalisé en 1936-1937 sur les plans des architecte H. Le Cadre et M. Lecourt. Parmi les plantations remarquables d’origine subsistent aujourd’hui un sapin d’Espagne (abies pinsapo), des magnolia grandiflora ainsi qu’un sequoia (sequoiadendron giganteum) mesurant plus de 40 mètres de haut. Lors de la réhabilitation de 2011, d’autres plantations peu communes ont été ajoutées (tulipier de Virginie, orme de Sibérie, orme de Samarie, arbre aux mouchoirs (davidia involucrata), etc).

Crédits : Gratuit square Lenglier de Pontivy. ©Ville de Pontivy