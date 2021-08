La Roche-sur-Yon Square Jean Moulin, La Roche-sur-Yon, Vendée Histoires de familles (exposition de plein air) Square Jean Moulin, La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Le musée renouvelle les reproductions d’œuvres exposées dans le quartier des Forges. Cette nouvelle sélection fait la part belle au thème de la famille : ici on s’étreint, on s’entraide, on se cajole ou on festoie ! Pour accompagner ce nouvel accrochage, le musée s’est associé avec la radio Graffiti, dont les bénévoles ont mis en son de courtes fictions sonores. En écho avec chaque œuvre, un QR-code vous permet d’accéder à une capsule sonore. Prêtez l’oreille… Square Jean Moulin – Visite libre Service musée, archives, patrimoine de La Roche-sur-Yon – 02 51 47 48 35 – musee@larochesuryon.fr *

