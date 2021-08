Saintes Square Goulebenéze Charente-Maritime, Saintes Circuit : « Jhavasseries anvec Goulebenéze » Square Goulebenéze Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Circuit : « Jhavasseries anvec Goulebenéze » Square Goulebenéze, 19 septembre 2021 14:30, Saintes. Journée du patrimoine 2021 Square Goulebenéze. Gratuit 05 46 92 34 26

Dimanche 19 septembre, 14h30 Circuit : « Jhavasseries anvec Goulebenéze » * Marchons dans les pas de Goulebenéze à Saintes ! V’nez dont anvec nous aûtes, jh’allons causer dau patoués saintonjheais anvec noute émit Goulebenéze, in biton d’ cheû nous, thyi le causait et l’écrivait si beun ! Les Journées européennes du patrimoine encouragent cette année le patrimoine culturel immatériel comprenant les différentes pratiques transmises de génération en génération : profitons-en pour renouer avec nos racines et et retrouvons la saveur, la malice et l’esprit de notre patois saintongeais ! Avec Roger Maixent patoisant et président du groupe folklorique Aunis & Saintonge, Pierre Péronneau petit-fils de Goulebenéze et Guy Chartier auteur-conteur-patoisant. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Square Goulebenéze Place Blair, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18427497.jpg 05 46 92 34 26

La création du Square Goulebenéze résulte d’une redistribution de la place Blair autour des années 1970.

Crédits : ©P.Péronneau Gratuit ©F.Morin

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Square Goulebenéze Adresse Place Blair, 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Square Goulebenéze Saintes