Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Square du théatre des Lices, 17 septembre 2021

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Ce chantier de restauration réalisé à l’initiative de la Ville d’Albi est aussi l’occasion pour les enseignants d’évoquer le bicentenaire du colonel Teyssier. Possibilité pour les élèves et leurs enseignants d’assister à la fin du chantier de restauration de la statue et d’échanger avec les conservateurs du patrimoine en charge des travaux (cursus de leur métier, impact des tags et graffitis sur le patrimoine, techniques mises en œuvre). *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

