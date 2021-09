Fontenay-Trésigny Square du Petit Margat Fontenay-Trésigny, Seine-et-Marne Visites découvertes parc du château de Fontenay-trésigny Square du Petit Margat Fontenay-Trésigny Catégories d’évènement: Fontenay-Trésigny

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Visites découvertes parc du château de Fontenay-trésigny * La commune de Fontenay-Trésigny ouvre le parc du château qu’elle a récemment acquis. Des visites découvertes sont organisées tout au long de la journée dans le but de faire découvrir les vestiges du parc du château dans une forêt verdoyante qui a longtemps été fermée au public. Sur inscription à l’accueil de la mairie, au 01 64 25 90 67

ou par courriel : accueil@fontenay-tresigny.fr *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

Gratuit sur inscription, prévoir de bonnes chaussures (balade d’environ 1,5km)

Square du Petit Margat 10-20 square du Petit Margat 77610 Fontenay-Trésigny Fontenay-Trésigny 77610 Seine-et-Marne

01 64 25 90 67

La commune a acquis récemment 13 ha de forêt, appartenant au domaine du Château d’Epernon, pour pouvoir les aménager et les ouvrir au public dans les prochaines années.

