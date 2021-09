Escales + Camille Pascart, proposé par la Ville de Clermont-Ferrand Square du Moulin, 19 septembre 2021 18:00, Clermont-Ferrand.

Journée du patrimoine 2021 Square du Moulin. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 18h00

Escales + Camille Pascart, proposé par la Ville de Clermont-Ferrand

*

Le duo Escales et Camille Pascart (danse et jonglage), vous proposent un voyage aux sons des musiques de Méditerranée et d’encore plus loin. Venez découvrir des musiques à danser du pourtour méditerranéen, de l’Andalousie au Mont Ararat, en passant par les côtes de l’Afrique du Nord, de l’Italie, de la Grèce…

Ces musiques sont accompagnées par la grâce des mouvements dansés de Camille Pascart et par la beauté de ses manipulations de balle contact et massues.

Musique, danse et jonglage, pour passer un moment festif, comme héritage de pratiques ancestrales communes à tant de cultures de méditerranée, et aussi d’ailleurs.

*

dimanche 19 septembre – 18h00 à 20h00

*

Entrée libre



Square du Moulin Square du Moulin, 63100 Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme

Crédits : © Escales Gratuit