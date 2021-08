Thury-Harcourt Square du champ de foire Calvados, Thury-Harcourt Exposition “14 petites histoires de Le Hom” Square du champ de foire Thury-Harcourt Catégories d’évènement: Calvados

17 – 19 septembre Exposition “14 petites histoires de Le Hom” * Utilisation de supports pédagogiques et ludiques (panneaux) pour présenter et faire découvrir l’histoire et le patrimoine de la commune. Il s’agit de 14 planches sous forme de bande dessinée, réalisées par les membres du conseil municipal jeunes, représentant des sites emblématiques de la commune et des personnages historiques ayant marqué son histoire.

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h00

Square du champ de foire Rue Paul Héroult, Thury-Harcourt, 14220 Le Hom Thury-Harcourt 14220 Thury-Harcourt Calvados Crédits : © Mairie Le Hom Gratuit

