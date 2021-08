Suivre les traces des « enfants de la Résistance » ! Square des victimes de la Gestapo, 17 septembre 2021 09:00, Reims.

Journée du patrimoine 2021 Square des victimes de la Gestapo. Gratuit|Sur inscription brigitte@scherlec.net, 06 87 43 07 66.

Vendredi 17 septembre, 09h00, 13h30

Suivre les traces des « enfants de la Résistance » !

Les scolaires pourront découvrir l’histoire de trois enfants français qui résistent à l’occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une exposition sur la BD « Les enfants de la Résistance » est organisée au square des victimes de la Gestapo.

Juin 1940. L’armée française ne parvient plus à repousser les forces militaires allemandes. C’est la débâcle ! Une partie de la population fuit massivement vers le sud. Le maréchal Pétain signe alors l’armistice avec l’Allemagne nazie, avant de devenir le chef de cette France occupée.

Dans un petit village de l’est, François, Eusèbe et Lisa, tout juste âgés de 13 ans, n’ont pas l’intention de rester sans rien faire. Lorsque les soldats allemands défilent dans les rues, ils ne baissent pas les yeux comme la plupart des habitants. À eux trois, ils comptent bien mener quelques petites actions et montrer ainsi à tous les défaitistes que si la France a perdu une bataille, la France n’a pas perdu la guerre…

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 17h00

Gratuit. Inscription obligatoire. Créneaux horaires sur demande.



Square des victimes de la Gestapo 18 rue Jeanne d’Arc, 51100 Reims Reims 51100 Marne

Ce square est situé à l’emplacement du siège de la Gestapo qui s’était installée dans l’hôtel particulier édifié entre 1925 et 1926 par Edmond Herbé pour l’entrepreneur de ciment armé Demay.

La Seconde Guerre mondiale est déclarée et, dès août 1940, la maison est réquisitionnée par les Allemands. Après-guerre, la maison est de nouveau habitée.

Racheté par la Ville de Reims en 1970, le bâtiment est finalement démoli. Il ne subsiste que le mur de clôture d’origine et la partie maçonnée de la façade du pavillon du gardien, sur laquelle une plaque commémorative a été apposée. Sur les murs encerclant le square, on trouve d’autres plaques : il s’agit de celles qui étaient fixées sur les façades des maisons des victimes de la répression nazie.

