Exposition : Statues de Paris, votre musée ! Square de la tour Saint-Jacques, 17 septembre 2021 00:00, Paris. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition : Statues de Paris, votre musée ! * Une femme coiffée d’un bonnet phrygien, un héros de guerre triomphant, un lion aux muscles tendus ou un homme de lettres méditant, ce sont autant de figures familières qui peuplent les places publiques ou les parcs et jardins de Paris. Elles sont si intimement liées à l’urbanisme de la capitale qu’elles finissent souvent par devenir invisibles. L’exposition qui vous est proposée a pour objectif de mettre en lumière ces sculptures monumentales, chargées de mémoire et d’histoire, de leur commande publique à leur restauration. Œuvrer pour la création d’une sculpture pérenne au coeur de la ville est un geste symbolique fort. Comment l’État, la Ville ou un groupe de citoyens qui se réunit pour un hommage portent-ils un tel projet ? Quelles techniques les artistes mettent-ils en œuvre pour donner naissance à ces centaines de statues ? Comment évoluent-elles au cœur de la ville et comment des professionnels en prennent-ils soin ? C’est l’histoire de ce patrimoine de pierre et de bronze que nous allons vous raconter au cours de cette exposition. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Square de la tour Saint-Jacques 39 rue de Rivoli 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris

Square rectangulaire de 6000m2 bordé au nord par le rue de Rivoli (39) et au sud par l’avenue Victoria, à l’Ouest par le boulevard de Sébastopol et à l’est rue Saint Martin.

