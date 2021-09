Balma Square Charles de Gaulle Balma, Haute-Garonne Balade Art Déco dans le centre-ville de Toulouse Square Charles de Gaulle Balma Catégories d’évènement: Balma

Balade Art Déco dans le centre-ville de Toulouse Square Charles de Gaulle, 18 septembre 2021 10:00, Balma

18 et 19 septembre Balade Art Déco dans le centre-ville de Toulouse * Il s’agit d’une boucle à pied dans le centre-ville de Toulouse d’environ 5km pour environ 2h de marche.

Le point de départ et d’arrivée se situe Square De Gaulle devant la Poste Centrale.

Une balade est prévue le samedi 18/09 à 10h et une autre le dimanche 19/09 à 10h. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Square Charles de Gaulle Square Charles de Gaulle, 31000, Toulouse Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne

