Dimanche 19 septembre, 09h30 Trois voix, un parcours : « souvenir d’une plage » * « Souvenir d’une plage, mythologie d’un possible littoral », de l’artiste Corène Caubel, est le départ d’un parcours artistique aux bords du Thouet. Cet itinéraire vous livrera ses secrets lors d’une randonnée à plusieurs voix… En partenariat avec le Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars Ville d’art et d’histoire et le service Biodiversité, Eau et Espaces Naturels de la Communauté de Communes du Thouarsais. *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

Gratuit. Accès libre. Distance : 5km. Durée : 3h. Passe sanitaire demandé.

Souvenir d’une plage, Mythologie d’un possible littoral 5 avenue des Martyrs de la Resistance, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres

Des œuvres contemporaines viennent rejoindre les rives du Thouet. Conçues par l’artiste Corène Caubel dans le cadre d’une commande publique du ministère général de la Culture, elles forment un parcours le long de cet affluent de la Loire et créent une résonance avec le paysage dans lequel elles s’inscrivent, invitant le visiteur à le parcourir. « Les cabines de plage des remparts », prennent place sur l’esplanade du château de Thouars, « La pêcherie de vignes » près de la cabane de Vignes à Saint-Jean de Thouars et « Le Phare des Sablons » sur le coteau des petits Sablons à Saint-Jacques de Thouars.

