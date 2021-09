Saint-Nazaire Sous-marin espadon Loire-Atlantique, Saint-Nazaire J’ai vécu et respiré sous-marin Sous-marin espadon Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

17 et 18 septembre J’ai vécu et respiré sous-marin * Au début des années 1960, Christian est sous-marinier durant 5 ans, dont deux à bord de l’Espadon. Il a raconté aux professionnels de l’Écomusée cette expérience humaine inoubliable. Son témoignage est lu par un comédien dans le sous-marin, au plus près des lieux où il a travaillé, dormi, partagé avec ses compagnons d’embarquement. Un récit sensible et rare… *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 18h30

vendredi 17 septembre – 19h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 18h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 19h30 à 20h00

Gratuit. Réservation fortement conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+ 18 ans) et port du masque obligatoire (+ 12 ans) Durée : 40 min.

Sous-marin espadon Avenue de la Forme-Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique

Construit au Havre, l’Espadon est entré en service en 1960. Long de 78 mètres, ce sous-marin pouvait plonger pendant 5 à 6 jours. Ses missions étaient nombreuses : la dissuasion, la surveillance des zones océaniques, l’entraînement aux manœuvres mais aussi des relevés océanographiques. Son port d’attache était Lorient.

