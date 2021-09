Garrosse Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Garrosse, Landes Concert « La Cigale » à la fontaine ! Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Garrosse Catégories d’évènement: Garrosse

Concert « La Cigale » à la fontaine ! Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 18 septembre 2021 18:00, Garrosse

Samedi 18 septembre, 18h00 Concert « La Cigale » à la fontaine ! * C’est sur le circuit des sources du Pays Morcenais, à la fontaine des 7 douleurs, que l’harmonie « La Cigale » donnera son concert. Un bel ensemble musical dans un beau cadre naturel. Qualité musicale garantie! *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

Gratuit. Entrée libre. Protocole sanitaire en vigueur.

Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 40110 Garrosse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69532005.jpg 05 58 04 79 50 http://tourisme.paysmorcenais.fr

Située au milieu des pins et en bordure d’un pré, la Fontaine est surmontée d’un petit édicule moderne, sur lequel se trouve une statue de la Vierge. Encore très fréquentée de nos jours, une procession se rendait sur le site le lundi de Pentecôte et le troisième dimanche de septembre. Cette source est dédiée au martyre qu’endura la vierge en temps que rédemptrice. C’est pourquoi son cœur est percé de 7 glaives.

Cette eau a une odeur très sulfureuse et est réputée pour guérir surtout les rhumatismes et les dérangements intestinaux

