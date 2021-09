Soullans SOULLANS Soullans, Vendée Visite de l’Atelier MCD85 à Soullans SOULLANS Soullans Catégories d’évènement: Soullans

Vendée

Visite de l’Atelier MCD85 à Soullans SOULLANS, 18 septembre 2021 10:00, Soullans. Journée du patrimoine 2021 SOULLANS. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur 0660907030

18 et 19 septembre Visite de l’Atelier MCD85 à Soullans * Pendant ces deux journées , l’Atelier MCD85 vous propose la visite de son lieu de création sur rendez vous.L’entrée est gratuite.Durée 1 h. Les mesures sanitaires sont respectées.Prenez le temps de découvrir cette activité.Une idée de cadeau ou de cours.La créatrice repondra à votre demande. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée gratuite sur reservation

SOULLANS 19 Chemin des Landes 85300 SOULLANS Soullans 85300 Vendée

0660907030 http://www.porcelaine-en-vendee.fr/category/agenda-visite-atelier/ https://www.facebook.com/mariechristine.durand.52

Créatrice de peinture sur porcelaine .

Professeur de peinture sur porcelaine

