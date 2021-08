Bordeaux Société philomathique de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visite de l’école d’Art et d’Artisanat Société philomathique de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 15h00

La Philomathique de Bordeaux, association reconnue d’utilité publique, est une école des métiers d’art et

d’artisanat située en plein coeur de Bordeaux.

Créée en 1808, elle forme chaque année plus de 800 apprenants par an aux métiers du Bois, de la Mode

ou encore de l’Ameublement. Composée d’une trentaine de formateurs et de 6 permanents administratif,

l’école ayant formé le plus de Meilleurs Ouvriers de France (118) est gouvernée par une équipe de bénévoles

passionnés et engagés pour la pérennité et le développement de cette institution bordelaise.

