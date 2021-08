Marseille 8ème SOCIETE D'HOTICULTURE & D'ARBORICULTURE DES BDR Bouches-du-Rhône, Marseille 8ème Visite commentée du parc Bortoli et du jardin expérimental SOCIETE D’HOTICULTURE & D’ARBORICULTURE DES BDR Marseille 8ème Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8ème

Visite commentée du parc Bortoli et du jardin expérimental SOCIETE D’HOTICULTURE & D’ARBORICULTURE DES BDR, 17 septembre 2021 14:00, Marseille 8ème. Journée du patrimoine 2021 SOCIETE D’HOTICULTURE & D’ARBORICULTURE DES BDR. Gratuit|Sur inscription Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique info@societe-horticulture-bdr.com

17 – 19 septembre Visite commentée du parc Bortoli et du jardin expérimental * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

*

25 personnes maxi

SOCIETE D’HOTICULTURE & D’ARBORICULTURE DES BDR PARC BORTOLI 2 chemin du Lancier Marseille 8ème 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0491406266 http://www.societe-horticulture-bdr.com

parc de 2 hectares, arboré avec de grands platanes centenaires et plus de 125 variétés dont de nombreuses espèces méditerranéennes et exotiques. Sur une parcelle attenante, la Société d’Horticulture et d’Arboriculture a rassemble une collection variétale d’oliviers (35 variétés), ainsi qu’une collection botanique de rosiers, d’arbres fruitiers et d’iris La visite proposée sera consacrée à la découverte d’une trentaine d’arbres remarquables ainsi que de la collection d’oliviers et de leur particularité

Crédits : © Remi Guillou Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8ème Autres Lieu SOCIETE D'HOTICULTURE & D'ARBORICULTURE DES BDR Adresse PARC BORTOLI 2 chemin du Lancier Ville Marseille 8ème lieuville SOCIETE D'HOTICULTURE & D'ARBORICULTURE DES BDR Marseille 8ème