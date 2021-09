Recyclage des matériaux de construction : une seconde vie au patrimoine bâti Société Alsacienne de Recyclage des Matériaux (SARM), 17 septembre 2021 09:00, Strasbourg.

Journée du patrimoine 2021 Société Alsacienne de Recyclage des Matériaux (SARM). Gratuit https://docs.google.com/forms/d/1_uH6uDGDv7Nkl7qg9R71sZ28YVpWGct8giyQRZdKFww/edit

17 et 18 septembre

Recyclage des matériaux de construction : une seconde vie au patrimoine bâti

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

Gratuit. Inscription possible. Visite guidée à pied chaque début d’heure. Durée : 1h. Chaussures fermées obligatoires.



Société Alsacienne de Recyclage des Matériaux (SARM) 9 route du Rohrschollen, 67100 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94832648.jpg 03 88 39 60 70 https://www.sarm-recyclage.fr/

Plateforme de recyclage des matériaux de construction.

Située au Sud du Port Autonome de Strasbourg, la SARM met au service des entreprises, des artisans et des particuliers, depuis 33 ans, son savoir-faire et son expérience dans la valorisation des matériaux issus des déconstructions du bâtiment et des travaux publics.

Les déchets inertes issus de chantiers du BTP sont ici récupérés, triés, traités et valorisés pour être réemployés, notamment en technique routière. La SARM produit ainsi des granulats recyclés qu’elle utilise, sur place, pour la réalisation d’enrobés et de béton ou livre sur les chantiers.

Forte de cette expérience et de son rayonnement sur le territoire, la SARM souhaite désormais se diversifier et développer l’activité tri de déchets au sein de son site. La mise en place récente d’une ligne de tri manuel qui permet de valoriser davantage de déchets inertes du bâtiment renforce encore le rôle majeur pour le territoire de la SARM en termes d’économie circulaire et de circuits courts.

