Une collection de cornemuses et de hautbois en Bretagne Skol Manné an Angl, 18 septembre 2021 10:00, Locoal-Mendon. Journée du patrimoine 2021 Skol Manné an Angl. Gratuit

18 et 19 septembre Une collection de cornemuses et de hautbois en Bretagne * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire.

Skol Manné an Angl 31 rue Georges Cadoudal 56550 Locoal-Mendon Locoal-Mendon 56550 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88415683.jpg 0686174636 http://www.dassonanawel.bzh/

L’association Dasson an Awel participe cette année aux journées européennes du patrimoine à Locoal-Mendon, les 18 et 19 septembre 2021.

Une exposition et des animations autour de la collection de cornemuses et de hautbois du monde se tiendront dans les locaux de l’association.

Dasson an Awel, (les résonances du vent) est une association culturelle de sauvegarde et de promotion d’un patrimoine instrumental populaire ouvert sur le monde à partir d’une pratique de la cornemuse (biniou) et du hautbois (bombarde) en Bretagne.

L’association étoffe sa collection de cornemuses et de hautbois par des acquisitions annuelles et dispose de 200 instruments contemporains ainsi que des modèles plus anciens et/ou rares qui ont une histoire à raconter. En 2019, l’association a réalisé un catalogue « Une collection de cornemuses et hautbois du monde en Bretagne ».

Les membres de « Dasson an Awel » sont bénévoles. Ils interviennent dans les expositions, les écoles, les festivals en Bretagne, en France et au-delà. Ils organisent et participent à des forums, des concerts, des conférences… Le projet de l’association, est de se doter d’une base de rencontres et d’échanges, en proposant à ses interlocuteurs du Pays d’Auray et de la Région, la création d’un « Centre patrimonial des instruments traditionnels ».

Crédits : Rémi Kergozien Gratuit Rémi Kergozien

