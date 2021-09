Vaucouleurs Sites Jeanne d'Arc Meuse, Vaucouleurs Contes et animations sur la vie de Jeanne d’Arc Sites Jeanne d’Arc Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

Contes et animations sur la vie de Jeanne d'Arc Sites Jeanne d'Arc, 18 septembre 2021 15:00, Vaucouleurs

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

Gratuit. Accès libre en extérieur. Atelier créatif à l’issue du conte sur réservation. Animation à la Porte de France, rue de Neidenstein.

Sites Jeanne d’Arc 15 rue Jeanne d’Arc, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26620628.jpg 03 29 89 51 82 http://www.tourisme-vaucouleurs.fr

Les sites Jeanne d’Arc à Vaucouleurs comprennent :

• la chapelle castrale et la porte de France, rue de Neidenstein,

• le musée Jeanne d’Arc et l’Hôtel de ville, 17, rue Jeanne d’Arc. Le 13 mai 1428, Robert, sire de Baudricourt et gouverneur du roi à Vaucouleurs, reçoit la visite d’une bergère de 16 ans, venue de Domrémy, prénommée Jeanne… Le 23 février 1429, escortée de ses six premiers compagnons d’armes, Jeanne d’Arc quitte Vaucouleurs par la porte de France. Le Musée Jeanne d’Arc est actuellement le seul musée consacré à notre héroïne. Il présente une superbe collection de bronzes, affiches, cartons de vitraux, estampes, consacrée à l’image de Jeanne à travers les siècles. Le musée Jeanne d’Arc est labellisé « Musée de France ».

Crédits : ©OT CCCVV Gratuit ©Office de Tourisme Commercy-Void-Vaucouleurs

