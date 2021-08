Vaison-la-Romaine Sites antiques de Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine, Vaucluse Visite guidée du site antique de Puymin Sites antiques de Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Visite guidée du site antique de Puymin Sites antiques de Vaison-la-Romaine, 18 septembre 2021 11:00, Vaison-la-Romaine. Journée du patrimoine 2021 Sites antiques de Vaison-la-Romaine. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée du site antique de Puymin * La colline de Puymin correspond à un quartier de la ville antique organisé autour de rues orientées nord-sud où se trouvaient établis de luxueuses demeures privées, des monuments publics (théâtre antique) et des secteurs artisanaux. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

– pass sanitaire obligatoire pour toute personne de 18 ans et plus – port de votre masque obligatoire à partir de 11 ans au cours de la visite – mise à disposition de gel hydro-alcoolique – respect des mesures de distanciation

Sites antiques de Vaison-la-Romaine rue Burrus 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse

04 90 36 50 48 http://www.provenceromaine.com https://fr-fr.facebook.com/pg/Sites.Antiques.Vaison.la.Romaine

Au pied du mont-Ventoux, Vaison-la-Romaine fut l’une des villes antiques les plus riches de Provence. Aujourd’hui dans un écrin de verdure, les sites de la villasse et de Puymin , 2 quartiers conservés de la cité gallo-romaine, révèlent les vestiges de ses riches demeures, de ses quartiers artisanaux, des rues commerçantes et des thermes publics. A découvrir également le musée archéologique Théos Desplans qui présente une exceptionnelle collection de statues impériales, des mosaïques et de nombreux objets de la vie quotidienne témoignant de la richesse de la ville antique et de l’art de vivre de ses habitants.

