18 et 19 septembre Visites guidées à Hélice terrestre * Le village de l’Orbière et ses différents espaces troglodytiques seront animés par la présence d’artisans qui feront revivre l’histoire de ce village. Réservation aux différents événements conseillées au 02 41 57 95 92 ou sur helice.terrestre@free.fr *

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h00

Site troglodytique "l'hélice terrestre" 16, L' Orbière, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74053452.jpg 02 41 57 95 92 http://heliceterrestre.canlblog.com

Au coeur du Val de Loire, inscrit dans un village troglodityque, vous découvrirez l’Hélice Terrestre, sculpture monumentale, à la fois creusée dans la roche et aussi modelée à ciel ouvert. Cet espace sculptural permet aux voyageurs de se mouvoir dans l’épaisseur de l’écorce terrestre. Une oeuvre contemporaine, née de la rencontre d’un créateur, Jacques Warminski, avec l’univers des troglodytes.

