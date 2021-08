Le Mans Site SNCF de Pontlieue Le Mans, Sarthe Découverte d’une rame TER et de la vie d’un équipage Site SNCF de Pontlieue Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Découverte d’une rame TER et de la vie d’un équipage Site SNCF de Pontlieue, 18 septembre 2021 10:15, Le Mans. Journée du patrimoine 2021 Site SNCF de Pontlieue. Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 10h15, 13h15 Découverte d’une rame TER et de la vie d’un équipage * Si vous avez envie de découvrir l’envers du décor et comprendre comment fonctionne un train en circulation, rendez-vous sur cet atelier animé par de véritables professionnels du rail. *

samedi 18 septembre – 10h15 à 12h15

samedi 18 septembre – 13h15 à 16h15

*

Durée de l’atelier environ 45 minutes. Inscription obligatoire. Maximum 15 personnes par atelier.

Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 L’Éventail Sarthe Crédits : © SNCF Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:15 - 16:15 Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Site SNCF de Pontlieue Adresse 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Ville Le Mans lieuville Site SNCF de Pontlieue Le Mans