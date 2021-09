Amiens Site Simone Veil - ex-IUFM Amiens, Somme Visite libre du Site Simone Veil – ancien IUFM d’Amiens Site Simone Veil – ex-IUFM Amiens Catégories d’évènement: Amiens

18 et 19 septembre Visite libre du Site Simone Veil – ancien IUFM d’Amiens * En 1885, le Département de la Somme inugurait l’École normale des institutrices, devenu l’Institut de formation des maîtres au début des années 1990, jusqu’à son déménagemnet dans la citadelle d’Amiens en 2018. Depuis trois années, le site a connu beaucoup de travaux, afin d’adapter ce lieu à une fonction administrative. Il accueillie depuis mars 2021 les services du social du Département et la MDPH. Entre ancienneté et modernité, venez découvrir le nouveau visage de ce site emblématique d’Amiens. L’exposition “Instants partagés” se dévoilera sous vos yeux sur une partie du parcours. Elle présente le portrait de 60 enfants et adultes de la Somme en situation de handicap dans leur milieu de vie. Changer le regard sur le handicap, tel est l’objectif de cette exposition. Pass sanitaire obligatoire.

Site Simone Veil – ex-IUFM 49, Boulevard Châteaudun 80 000 Amiens Amiens 80000 Somme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98409438.jpg 03 22 71 44 74 http://www.somme.fr

