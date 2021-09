Amiens Site Simone Veil - ex-IUFM Amiens, Somme Visite patrimoniale du site Simone Veil, ex-IUFM d’Amiens Site Simone Veil – ex-IUFM Amiens Catégories d’évènement: Amiens

18 et 19 septembre Visite patrimoniale du site Simone Veil, ex-IUFM d’Amiens * Le site Simone Veil d’Amiens a une histoire riche. C’est à l’origine l’École normale des institutrices d’Amiens, à l’architecture remarquable, inauguré en 1885. C’est l’une des premières de France, soulignant l’importance de l’éducation féminine. Elle est devenue l’IUFM dans les années 1990, avant de devenir l’ESPÉ. En 2018, le site est récupéré par le Département, fait l’objet de grands travaux pour accueillir les services du social du Département depuis mars 2021. La visite commentée vous emmène sur les pas de l’architecte, des premières élèves jusqu’à aujourd’hui. Durée de visite : environ 45 minutes.

Pass sanitaire obligatoire.

Il est conseillé d’arriver 15 minutes avant le début des visites. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h15

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

Entrée libre, inscription obligatoire.

Site Simone Veil – ex-IUFM 49, Boulevard Châteaudun 80 000 Amiens

03 22 71 44 74

Le site Simone Veil occupe les locaux de l’ancien Institut universitaire de formation des maîtres de Picardie (IUFM) et précédemment de l’École normale des institutrices. Ce magnifique bâtiment de 1885 a été rénové et accueille depuis mars 2021 le Centre administratif départemental (CAD) et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme. Venez découvrir librement ce patrimoine éducatif exceptionnel.

